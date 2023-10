Por que o Notícias Populares ainda causa tanto fascínio?

São Paulo

Notícias escandalosas, manchetes sensacionalistas, mulheres peladas na contracapa e fotos explícitas de mortos faziam parte das manchetes do jornal Notícias Populares, que circulou em São Paulo por 38 anos —e que pertencia ao Grupo Folha.



O periódico fundado em 1963 foi publicado até 2001. A rotina do jornal nos anos 1990 serviu de inspiração para uma série ficcional criada por André Barcinski e Marcelo Caetano, que estreou na última sexta-feira (29) no streaming.

Para contar a história jornal e falar por que o jornal ainda causa tanto fascínio, Priscila Camazano conversa com o correspondente em Madri, Ivan Finotti, no Como é que é? desta terça-feira (3).

