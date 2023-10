Como fica a região armênia conquistada pelo Azerbaijão?

São Paulo

Após um período de 32 anos marcado por conflitos que resultaram em duas guerras e milhares de vítimas, o governo autônomo armênio de Nagorno-Karabakh cedeu à ofensiva militar do Azerbaijão e anunciou sua dissolução. A autodeclarada República de Artsakh, nome armênio para o enclave, está programada para deixar de existir em 2024.

A migração em massa dos residentes de Nagorno-Karabakh praticamente esvaziou a área. De acordo com as autoridades armênias, cerca de 93 mil pessoas já buscaram refúgio no país, atravessando o trajeto que o conecta com a região separatista, que antes abrigava cerca de 120 mil residentes.

Para entender o conflito, Priscila Camazano conversa com o repórter especial Igor Gielow no Como é que é? desta segunda-feira (2).

