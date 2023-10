Qual o futuro da esquerda no Brasil?

São Paulo

Os impactos e os desafios da esquerda em meio a profundas transformações políticas e sociais, como o crescimento da extrema direita e o amplo alcance das redes sociais, são tema de uma nova série de reportagens da Folha.

Após uma sequência de derrotas, a esquerda voltou ao governo no Brasil e em outros países da América Latina.

Apesar do fôlego representado pelas vitórias eleitorais recentes, o cenário ainda é desafiador para a esquerda. Líderes de direita que ameaçaram a democracia em anos recentes, como Jair Bolsonaro (PL), seguem com apoio de parcelas consideráveis da população.

Para falar sobre o futuro da esquerda no Brasil, Priscila Camazano conversa com a repórter Angela Pinho no Como é que é? desta quinta-feira (5).

