Quais os tipos de câncer mais comuns no Brasil?

São Paulo

Dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer) para o triênio de 2023 a 2025 estimam 74 mil novos casos por ano de câncer de mama e quase 72 mil de próstata no Brasil. Os tipos são os mais comuns no país.

Segundo dados do Ministério da Saúde, disponíveis na plataforma Radar do Câncer, mais da metade das mulheres que procuraram o SUS (Sistema Único de Saúde) para tratar câncer de mama nos últimos três anos buscou cuidados de forma tardia. Ao receberem o diagnóstico, elas já estavam com a doença em estágio avançado ou metastático.

Quanto mais rápido o câncer de mama é detectado, maiores as chances de tratamento e cura. A mesma recomendação vale para o câncer de próstata. A doença pode aparecer em quatro estágios ou fases, do menos agressivo ao mais agressivo.

Em geral, a fase inicial é assintomática e não altera a vida do paciente. Já na fase avançada, a doença pode causar dores, vontade de urinar o tempo todo, inclusive à noite (chamado de nictúria), sangue ao urinar e disfunção erétil.

Para falar sobre o assunto, nesta segunda-feira (27), Dia Nacional de Combate ao Câncer, Priscila Camazano conversa com Victoria Damasceno, editora de Saúde e Todas, no Como é que é?

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.