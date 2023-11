Por que Lula não deve ir à posse de Milei?

São Paulo

No dia seguinte à sua vitória nas eleições, o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, reiterou nesta segunda-feira (20) suas promessas de campanha, incluindo a intenção de privatizar "tudo o que for possível" e abolir o Banco Central.

A possibilidade de o presidente Lula (PT) comparecer à posse de Milei é improvável, segundo ministros que despacham diariamente com ele.

Na campanha eleitoral, o presidente eleito do país vizinho afirmou que o petista é comunista e corrupto, e disse que não se reuniria com ele se vencesse as eleições.

Numa aparente mudança de retórica, porém, Milei disse que Lula "será bem-vindo" caso decida comparecer à sua posse, no dia 10 de dezembro.

Para comentar sobre o assunto, Isabella Faria conversa com a correspondente em Buenos Aires, Júlia Barbon, no Como é que é? desta sexta-feira (24).

