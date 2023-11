Black Friday: como evitar golpes?

São Paulo

Segundo o Google, aproximadamente dois em cada três consumidores no Brasil planejam participar das compras da Black Friday em busca de ofertas vantajosas.



Porém, é preciso estar alerta. Um relatório da empresa de cibersegurança Kaspersky indica um aumento de três vezes no número de sites fraudulentos que empregam a expressão "Black Friday" desde o mês de outubro.

Por isso, especialistas aconselham priorizar a utilização de sites reconhecidos para realizar compras e avaliar a reputação de plataformas desconhecidas por meio de páginas de reclamações.



Para comentar as principais estratégias de compras, Isabella Faria conversa com o repórter Pedro Teixeira no Como é que é? desta quinta-feira (23).

