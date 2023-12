As suspeitas de 'rachadinha' contra Janones respigam no Governo Lula?

São Paulo

O deputado federal André Janones (Avante-MG) foi acusado por dois ex-assessores de pedir parte do salário da equipe para proveito próprio, prática conhecida como "rachadinha".

Cefas Luiz Paulino e Fabrício Ferreira de Oliveira, alegam que não apenas o parlamentar solicitou aos membros da equipe que entregassem uma parte de seus salários, mas também que ele mesmo implementou essa conduta ilícita. De acordo com Oliveira, Janones solicitava o pagamento em dinheiro.

Depois que o áudio se tornou público, Janones admitiu que é ele quem fala na gravação, mas a chamou de clandestina e criminosa.

Para explicar o caso, a apresentadora Isabella Faria conversa ao vivo nesta sexta com o repórter Ranier Bragon no Como É que É?.

