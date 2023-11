Por que é tão fácil comprar cogumelos alucinógenos no Brasil?

São Paulo

Adquirir e consumir cogumelos alucinógenos no Brasil nunca esteve tão acessível. O número de empresas que comercializam abertamente esses produtos pela internet está em constante crescimento.

Comumente chamados de "cogumelos mágicos", estão disponíveis em porções que variam de R$ 60 a mais de R$ 1.000, com a comodidade da entrega em domicílio.

No entanto, surge a dúvida: cogumelo não é considerado uma droga? A resposta reside na presença da psilocibina, substância presente em fungos psicodélicos, que, sim, integra a lista de substâncias proibidas no Brasil, ao lado de drogas como cocaína e heroína.

Curiosamente, os cogumelos inteiros, ou in natura, têm sua comercialização permitida por aqui.

Para comentar sobre o assunto, Isabella Faria conversa com o autor do blog Virada Psicodélica, Marcelo Leite, no Como é que é? desta terça-feira (28).

