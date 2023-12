Bairros de Maceió podem colapsar?

São Paulo

A taxa de afundamento na área da mina 18 da Braskem, localizada no bairro do Mutange, zona leste de Maceió, apresentou uma nova redução nesta segunda-feira (4), atingindo 0,26 cm por hora, conforme dados fornecidos pela Defesa Civil da capital alagoana.

Desde o início do acompanhamento em 28 de novembro, o solo da mina registrou um afundamento total de 1,80 m até as 17h desta segunda-feira. No período de 24 horas anterior ao boletim divulgado às 17h, o movimento foi de 6,3 cm.

A Defesa Civil de Maceió alerta que, mesmo com a redução, a região ainda enfrenta um perigo iminente de colapso.



