Programa Desenrola: por que é importante ter o nome limpo?

O evento denominado Dia D do Desenrola Brasil, que ocorreu em 22 de novembro em torno do programa de renegociação de dívidas do governo federal, registrou a expressiva marca de R$ 433 milhões em dívidas renegociadas em apenas um dia, conforme informado pelo Ministério da Fazenda.

O interesse foi tal que, no fim de novembro, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, declarou que o governo está considerando a possibilidade de renegociar as dívidas de empresas que se encontram em situação de inadimplência.



Para falar mais sobre o programa do Governo Federal e suas projeções, a apresentadora Isabella Faria conversa ao vivo nesta sexta com a repórter Cris Gercina no Como É que É?.

