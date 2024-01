Quando uma dívida pode ser boa? Especialista explica em nova série da TV Folha

São Paulo

"Dívida não é um demônio", diz Michael Viriato, autor do blog De Grão em Grão, da Folha, e sócio da Casa do Investidor. Viriato conversou com a repórter especial da Folha Teté Ribeiro para o primeiro vídeo da série Como Ter Independência Financeira, lançado no YouTube neste domingo (28). O tema da conversa foi o endividamento na vida das pessoas.

Notas e moedas de real - Gabriel Cabral/Folhapress

"De fato, você deveria evitar dívidas, mas não quer dizer que você não deve ter dívida alguma. Endividamento pode ser bom, afinal de contas, empresas têm endividamento", diz.

É preciso avaliar quais tipos de dívida podem ser interessantes. Se a pessoa se endivida com algo que é capaz de gerar um retorno maior do que o custo da dívida, então essa é uma "dívida boa", explica Viriato.

Afinal, contrair uma dívida para comprar uma camisa da moda é bem diferente de pedir um empréstimo para comprar um bom computador para trabalhar.

"Vontade é aquilo que dá e passa. Mas e se não passar? Então espera mais tempo, vai passar", arremata.

Parar de trabalhar e viver apenas do rendimento dos recursos poupados, ou seja, ter independência financeira, é o sonho de muitos, mas pode também ser realidade.

As reportagens da série Como Ter Independência Financeira trazem recomendações de especialistas, como planejadores financeiros e gestores de patrimônio, e depoimentos de quem alcançou esse objetivo.

Além de vídeos, a série traz reportagens em texto, que são publicadas na edição impressa na última segunda-feira de janeiro, fevereiro, março e abril. A publicação online é no domingo anterior.