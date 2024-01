O Big Brother Brasil já cansou?

São Paulo

Desde sua estreia em 2002, o Big Brother Brasil se tornou um fenômeno incontestável na televisão brasileira, conquistando milhões de telespectadores e gerando debates acalorados em todo o país.

Alguns especialistas dizem que o Big Brother Brasil é um reflexo da sociedade contemporânea, proporcionando uma visão única sobre as dinâmicas sociais e comportamentais. Outros dizem que o reality show é um desserviço para o fomento de discussões importantes e que sua fórmula já cansou.



Para comentar sobre programa, a apresentadora Isabella Faria conversa com o autor e jornalista, Chico Barney, no Como É que É? desta sexta-feira (19), às 18h.

