Por que a CPI das ONGs mira o padre Júlio?

São Paulo

A CPI das ONGs, formalmente, investigaria atividades desenvolvidas por essas organizações no centro de São Paulo. Contudo, por meio das redes sociais e em entrevistas, o vereador Rubinho Nunes, principal articulador da CPI, explicitou que seu principal é o padre Júlio Lancellotti.

Tanto que as duas entidades escolhidas para integrar o escopo da CPI —Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, conhecido como Bompar, e o coletivo Craco Resiste— são consideradas as mais próximas das atividades do padre, segundo a perspectiva do vereador.

Para comentar sobre a CPI, a apresentadora Isabella Faria conversa com a repórter Mariana Zylberkan no Como É que É? desta segunda-feira (22), às 18h.

