Conheça 'Distância de Resgate', livro tenso sobre mãe em busca de respostas

A única coisa que Amanda sabe ao começar a narrar o romance "Distância de Resgate" é que tem algo muito errado com ela. E, pior, suspeita que tenha acontecido algo terrível com sua filha pequena também.

Mas o que houve? E com quem está falando nesse livro que é todo feito de diálogos? Essas são questões que os leitores descobrem junto com a protagonista, enquanto ela tateia em seu relato confuso em busca do momento chave em que tudo degringolou.

Samanta Schweblin mantém os leitores no fio da navalha o tempo todo durante essa novela curta que acabou de ganhar uma nova tradução na Fósforo pelas mãos do Joca Reiners Terron.

A obra é o assunto da semana no Painel das Letras, série semanal produzida pela TV Folha e apresentada pelo colunista e editor Walter Porto, que indica livros de ficção e não ficção que acabaram de ser lançados.

Os vídeos são publicados todas as quintas-feiras nas redes sociais e no canal da Folha no YouTube, mas entram em recesso até meados de março.