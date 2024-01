Livro de Rosa Montero explora a relação entre arte e instabilidade mental

São Paulo

A escritora espanhola Rosa Montero nunca se considerou uma pessoa normal. Em suas palavras, habitou por um bom tempo as "vizinhanças da loucura" até que entendeu trunfo que era canalizar isso para a literatura.

Foi daí que saiu o livro "O Perigo de Estar Lúcida", traduzido pela Mariana Sanchez, uma exploração sobre como grandes artistas se debateram ao longo da história com diagnósticos de instabilidade mental.

A obra é o assunto do primeiro vídeo do ano do Painel das Letras, série semanal produzida pela TV Folha e apresentada pelo colunista e editor Walter Porto, que indica livros de ficção e não ficção que acabaram de ser lançados.

Os vídeos são publicados todas as quintas-feiras nas redes sociais e no canal da Folha no YouTube.