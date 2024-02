Existe futuro para a oposição a Putin na Rússia? TV Folha responde

São Paulo

Alexei Navalni, o mais conhecido crítico do governo de Vladimir Putin, está morto, anunciou o Serviço Federal Prisional da Rússia.

O ativista anticorrupção estava preso em uma cadeia na remota região de Yamalo-Nenets, no Ártico, e cumpria 30 anos de pena por condenações diversas.

Ele já estava preso desde 2021, quando voltou da Alemanha após tratar os efeitos de um envenenamento sofrido na Sibéria em 2020.

Desde sua prisão, que gerou uma onda grande de protestos reprimida pela polícia, Navalni cristalizou no exterior sua imagem de grande opositor russo.

Outro opositor, Ievguêni Prigojin, morreu na queda de um de seus jatos executivos em agosto do ano passado, Exatos dois meses depois de comandar um motim de seu grupo mercenário Wagner contra a cúpula militar do governo Putin.

Tais episódios recentes levantam a dúvida se existe futuro para a oposição na Rússia.

