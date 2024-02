Sexo na terceira idade ainda é tabu?

São Paulo

Sexo na terceira idade é uma realidade. Aproximadamente, pessoas com 60 anos ou mais mantêm, em média, uma relação sexual por semana, de acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos.

Por outro lado, os jovens têm feito menos sexo.

De acordo com informações do Instituto Karolinska, em Estocolmo, Suécia, e do Departamento de Medicina da Universidade de Washington em St. Louis, nos Estados Unidos, 31% dos homens e 19% das mulheres na faixa etária de 18 a 24 anos relataram não ter tido relações nos 12 meses que antecederam a pesquisa.



Para comentar mais sobre o assunto, a apresentadora Isabella Faria conversa com a colunista Mirian Goldenberg no Como É que É? desta sexta-feira (16).



