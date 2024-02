As eleições em SP definem a política nacional?

São Paulo

A decomposição da aliança que conduziu o presidente Lula (PT) à vitória se tornará visível nas eleições municipais de 2024 em São Paulo, onde figuras-chave se dispersarão entre os apoios a Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Ricardo Nunes (MDB).

Para especialistas, é essencial acompanhar as evoluções políticas na cidade de São Paulo para compreender as direções da política brasileira.

Para comentar a influência das eleições de 2024 em São Paulo na política brasileira, a apresentadora Isabella Faria conversa com a repórter Carolina Linhares no Como É que É? desta quinta-feira (15).

