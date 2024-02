O Brasil é uma potência em energia renovável?

São Paulo

Na última sexta-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que não há país no mundo capaz de rivalizar com o Brasil na transição energética.

Ao mesmo tempo, o governo parece tomar decisões que contrariam a declaração de Lula. Por exemplo, o projeto de exploração de petróleo na bacia Foz do Amazonas, conduzido pela Petrobras, alcançou um nível máximo de impacto ambiental, caracterizado por uma magnitude significativa de efeitos adversos ameaçando diversas espécies.

Para comentar a transição energética do Brasil, a apresentadora Isabella Faria conversa com a escritora e jornalista Luana Schabib no Como É que É? desta quarta-feira (7).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.