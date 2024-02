O que salva uma empresa da falência?

São Paulo

Dona de doces icônicos, a Pan (Produtos Alimentícios Nacionais) pôs sua marca para leilão. Após ter requisitado à Justiça um pedido de autofalência, no início do ano passado, a empresa foi avaliada em R$ 27,6 milhões.

Mas como a fabricante de doces tão conhecidos, como as Moedas de Chocolate, os Chocolápis e a Bala Paulistinha, chegou a essa situação?



Para comentar sobre o leilão da Pan e a situação financeira de outras empresas como Americanas e Gol, a apresentadora Isabella Faria conversa com a repórter Fernanda Brigatti no Como É que É? desta terça-feira (6).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.