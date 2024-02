Quais as principais pautas do Congresso para 2024?

São Paulo

O recesso parlamentar chegou ao fim e o ano de 2024 começa para valer no legislativo a partir dessa semana.

O retorno do Congresso deve antecipar confrontos a serem resolvidos com o Palácio do Planalto em relação a diversas medidas econômicas: a reoneração da folha de pagamento por meio de medida provisória; a oposição do governo a uma parte das emendas de comissão; e a suspensão, pela Receita Federal, de um ato que expandia a isenção de contribuições previdenciárias sobre a remuneração de pastores.



Para comentar sobre o novo ano no legislativo, a apresentadora Isabella Faria conversa com o editor do Painel, Fábio Zanini, no Como É que É? desta segunda-feira (5).

