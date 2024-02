Por que a Globo tem apostado em remakes?

São Paulo

Focada em remakes e histórias rurais, a Globo está apostando em "Renascer" como peça central do seu catálogo de novelas para o ano de 2024.

Os remakes, segundo a crítica, evidenciam uma falta de direção em relação aos caminhos das novelas na televisão aberta. Essa estratégia busca fazer com que as novelas permaneçam conectadas às gerações mais antigas, ao mesmo tempo que revitaliza conteúdos para atrair o interesse dos telespectadores mais jovens.



Para comentar sobre essa tendência, a apresentadora Isabella Faria conversa com o colunista Tony Goes no Como É que É? desta sexta-feira (2).

