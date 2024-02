Vídeo: Como a indignação com a situação em Gaza derrubou as vendas do McDonald's

Deutsche Welle

Sabia que a indignação com situação na Faixa de Gaza derrubou as vendas do McDonald's? O McDonald's foi "cancelado" por supostamente apoiar Israel na guerra contra o Hamas. Isso porque lojas da rede chegaram a prometer refeições gratuitas a soldados israelenses, o que levou a pedidos de boicote.

Franquias em países como Kuwait, Malásia e Paquistão tentaram se distanciar das lojas em Israel. O McDonald's é uma rede global, mas as franquias geralmente são de propriedade local e operadas de forma independente. Fato é que as vendas despencaram no Oriente Médio e em países como Malásia, Indonésia e França.

O próprio CEO da empresa, Chris Kempzinski, admitiu: "Enquanto essa guerra continuar, não esperamos ver nenhuma melhora significativa". A queda nas vendas foi registrada no último trimestre de 2023.

As ações da empresa também recuaram com o anúncio. Em comunicado, o McDonald's diz que não apoia "nenhum governo envolvido no conflito".