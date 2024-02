Quais os desafios da transição energética no Brasil?

São Paulo



O otimismo em relação à geração de energia limpa no Brasil enfrenta obstáculos decorrentes de questões que demandam soluções para que o país possa efetivamente explorar seu potencial na transição energética, conforme apontam especialistas.

Dentre os aspectos que necessitam de aprimoramento, destacam-se a ausência de coordenação em políticas públicas e no âmbito tributário, a imperatividade de um aumento nos investimentos em ciência, e a urgência em desenvolver esforços para aprimorar a imagem do país no cenário internacional.

Para comentar sobre transição energética, a apresentadora Isabella Faria conversa com a repórter especial Alexa Salomão no Como É que É? desta sexta-feira (23).

