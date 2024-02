A democracia está morrendo?

São Paulo

O podcast 'Autoritários' é o mais novo projeto da Folha.

Ele fala sobre líderes que ascenderam ao poder depois de 2010, ou que aprofundaram o autoritarismo desde então, como Narendra Modi (Índia), Viktor Orbán (Hungria) e Donald Trump (Estados Unidos).

O objetivo é entender como as democracias entram em crise nos tempos atuais —muitas vezes de um jeito mais sorrateiro, por dentro do Estado, das leis e das instituições.

O produto terá sete episódios —a cada semana, um deles será lançado.

Para comentar mais sobre o assunto, a apresentadora Isabella Faria conversa com a repórter e apresentadora do podcast, Ana Luiza Albuquerque, no Como É que É? desta segunda-feira (26).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.