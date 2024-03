Vídeo: Estudo revela que mais de 60% dos jovens trocaram Google por TikTok

Deutsche Welle

Seria o TikTok o novo Google? Para a geração Z, já é. Em 2022, um estudo interno do Google revelou que 40% dos jovens já usavam o TikTok como ferramenta de busca.

Dois anos depois, um levantamento feito pela Adobe mostra um número ainda maior. Segundo a pesquisa, 64% dos jovens nascidos entre 1995 e 2010 já trocaram o Google pelo TikTok na hora de buscar alguma coisa: seja a resposta para uma dúvida ou um lugar para almoçar.

Como era de se esperar, essa taxa vai caindo conforme voltamos no tempo nas gerações. E, somando todas as gerações, o Google segue no topo do ranking dos mecanismos de busca mais usados. Mas por que a nova geração prefere o TikTok?

Colocando de forma bem simples, o algoritmo tão invejado pela concorrência entrega resultados mais certeiros num formato que leva bem menos tempo para entender – e, muitas vezes, produzido por especialistas no assunto.

Afinal, por que gastar um tempão buscando textões em meio a textões quando um aplicativo consegue inclusive prever quais são as suas dúvidas e já te mostrar onde clicar para conseguir as respostas?

Para correr atrás do prejuízo, o Google vem tentando aperfeiçoar seu mecanismo de busca com inteligência artificial – o que já está em fase de testes no Brasil. Mas calma que nem tudo são flores quando se trata de buscas no TikTok: o aplicativo também tem suas limitações.

Para começar, o repositório de informações é significativamente menor do que o apresentado pelo Google – afinal, o aplicativo só se tornou popular no Brasil em 2020. Além disso, dado o volume absurdo de conteúdo publicado diariamente na plataforma, as chances de cair numa fake news é ainda maior.

Ou seja, a migração da busca para o TikTok também precisa vir acompanhada de um aumento do senso crítico. De qualquer forma, se você ainda vê o TikTok como um mero aplicativo de dancinhas, é melhor rever seus conceitos: a expressão "dar um google" pode estar com os dias contados. E você? Já usa o TikTok como ferramenta de busca? Ou ainda dá suas "googleadas"?