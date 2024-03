Qual o futuro das redes sociais?

São Paulo

Em resposta às legislações promulgadas no Texas e na Flórida em 2021, as entidades representativas das grandes empresas de tecnologia argumentam veementemente contra sua equiparação a empresas de telecomunicações ou ferrovias.

Estas últimas são consideradas provedoras de serviços essenciais, sujeitas a obrigações de neutralidade, não discriminação e regulamentação.

Tais leis visam restringir a capacidade das gigantes tecnológicas de moderar conteúdo de maneira discricionária, proibindo a remoção ou redução da visibilidade de postagens, bem como a expulsão de usuários, sem a devida justificação.

