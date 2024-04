Por que acesso ao DIU ainda é restrito?

São Paulo

A inserção do DIU (dispositivo intrauterino) de cobre apresentou uma alta na cidade de São Paulo nos últimos cinco anos. Em 2023, foram inseridos pelo SUS, 11.299 DIU (dispositivo intrauterino). Em 2019, foram 7.731 inserções, segundo o DataSUS.

Apesar da alta, ainda há muita discrepância na distribuição dos locais onde o procedimento é realizado. Cerca de 1 em cada 5 inserções feitas nos últimos cinco anos estão concentradas em 2,3% das instituições de saúde do município e apenas três são UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Entre as opções disponíveis, há o DIU de cobre, o de prata e aqueles que liberam hormônios, cada um com suas particularidades.

Para falar mais sobre o DIU e o acesso restrito a ele, a apresentadora Isabella Faria recebe a repórter Geovana Oliveira, no Como É que É? desta segunda-feira (15).

