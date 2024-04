Transição energética: Como gerar menos impacto nas comunidades?

São Paulo

A abundância de recursos naturais e o desenvolvimento da cadeia do hidrogênio, que pode abrir o comércio internacional de renováveis, trazem grandes oportunidades ao país.

Porém, falta um olhar mais atencioso aos impactos locais da corrida pela energia limpa, que afeta principalmente comunidades rurais da região Nordeste e do norte de Minas Gerais.

Conflitos com comunidades próximas aos empreendimentos e queixas de dificuldades com a perda de empregos rurais ou a especulação imobiliária em regiões de grande potencial são alguns dos problemas relatados pelas comunidades.

