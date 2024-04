Não existe livro infilmável, diz Maria Fernanda Cândido, sobre adaptação de Clarice Lispector; assista à entrevista

São Paulo

A atriz Maria Fernanda Cândido estreia nos cinemas o filme "A Paixão Segundo G.H.", adaptação para as telas do livro homônimo de Clarice Lispector, dirigido por Luiz Fernando Carvalho.

A ideia de colocar a obra de escritora nas salas de cinema instigava Carvalho ao menos desde 2008, mas o projeto só foi sair do papel cerca de 10 anos depois.

"Em 2017 o Luiz me telefonou e disse: ‘chegou a hora, nós vamos filmar G.H’. Era uma coisa que eu achei que não iria mais acontecer. Ele tinha me convidado em 2008, mas achei que não iria fazer o filme", relembra Cândido.

Outros originais de Lispector já ganharam adaptações para o cinema, mas "A Paixão Segunda G.H." sempre teve fama de ser uma obra "infilmável". A pecha, no entanto, é rechaçada pela atriz. "A literatura também é um suporte audiovisual. Talvez não exista um livro infilmável e eu acho que, depois de G.H., eu diria que não, realmente não existe", analisa.

Prestes a completar 50 anos, Maria Fernanda Cândido conversou com a Folha sobre o processo de produção do filme e refletiu sobre a nova fase de sua vida e carreira. "A vida toda eu construí personagens e neste filme a gente têm a desconstrução de uma personalidade".

"Você não tem suas muletas habituais de apoio. A Clarice fala disso no início do livro: ‘ela perdeu uma terceira perna, que fazia dela um tripé estável, porém, que a impedia de andar.’"

De acordo com Cândido, a escritora ucraniana que se tornou ícone da literatura brasileira influenciou sua trajetória a partir de leituras como "A Descoberta do Mundo", que reúne crônicas publicadas na coluna semanal de Lispector no Jornal do Brasil, e o próprio "A Paixão Segundo G.H.".

"Foi um livro que mexeu muito comigo, que me desorganizou, literalmente", relembra, sobre a obra que agora ganha versão para o cinema e da qual é protagonista.