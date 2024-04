Estamos vivendo uma 'epidemia' de autismo?

São Paulo

O diagnóstico do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é considerado um dos mais complexos na história da medicina. O autismo é agora entendido como um espectro, onde há um conjunto comum de características, mas com uma grande variabilidade entre os casos, abrangendo desde o autismo de nível 1 até o nível 3 — os quais indicam a quantidade de suporte necessário.

É importante destacar que o autismo de nível 1 não deve ser considerado uma experiência "leve", como já foi sugerido. Essa população enfrenta desafios significativos e é mais suscetível à ansiedade e depressão.

E quando ainda não há o diagnóstico, é comum que pais tenham dúvidas sobre o transtorno em seus filhos, sintam medo e angústias, não saibam o que fazer ou esperar, nem quais as melhores terapias disponíveis.

