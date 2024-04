Vídeo: Alemanha completa um ano sem nenhuma usina nuclear em operação

Deutsche Welle

Faz um ano que a Alemanha abandonou a energia nuclear. Em março de 2023, as três últimas usinas ainda em operação foram desconectadas. Isso marcou o fim da era nuclear no país e foi o ápice de uma campanha de décadas de ativismo ambiental contra essa forma de produção de energia.

Quando as últimas usinas fecharam, políticos de esquerda e centro-esquerda celebraram. Já liberais e conservadores descreveram como um "dia sombrio" para a Alemanha.

As previsões mais pessimistas falavam em "apagões", disparada nos preços e aumento do uso de carvão. Mas nada disso se confirmou. Segundo especialistas, a transição foi mais suave do que se esperava. A matriz energética alemã ficou mais limpa, e os preços para o consumidor caíram nos últimos meses. A parcela de fontes renováveis no consumo total aumentou - como solar e eólica. E as emissões de CO2 no setor de energia caíram 24%.

Por outro lado, a Alemanha passou a importar mais energia de outros países europeus. Mas isso não se deve só ao fechamento das usinas. É que no último ano foi mais barato comprar de nações vizinhas. Uma parte dessa eletricidade continua, sim, sendo gerada por usinas nucleares, especialmente a que vem da França. Mas segundo o governo e ativistas, essa participação vem caindo ano a ano.

O governo alemão é categórico: o cenário um ano após o fechamento das usinas mostra que não vale a pena retomar o debate sobre um eventual retorno da energia nuclear.