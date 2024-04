Como vivem os brasileiros em Portugal?

São Paulo

A presença significativa de brasileiros legalmente estabelecidos em Portugal está em ascensão, com um aumento de 386% desde 2016, totalizando quase 400 mil cidadãos. Esta crescente presença já impacta os registros civis portugueses, que buscam simplificar a validação de documentos digitais emitidos no Brasil.

No entanto, observa-se um aumento no número de imigrantes brasileiros vivendo em condições precárias de habitação, como alojamentos superlotados e até mesmo barracas de camping.

Portugal experimenta uma dinâmica migratória bidirecional, já que também apresenta números significativos de emigração.

Para falar mais sobre os imigrantes brasileiros em Portugal, a apresentadora Isabella Faria recebe a correspondente Giuliana Miranda, no Como É que É? desta segunda-feira (22).

