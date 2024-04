Vídeo: Depósitos ilegais de lixo entram na mira da inteligência artificial

Deutsche Welle

A Inteligência artificial pode ajudar a detectar depósitos ilegais de lixo. Pesquisadores italianos coletaram imagens do Google Earth e do World View e as introduziram em um modelo de aprendizagem profunda. Das mais de mil imagens, quase 3.500 tinham vestígios de depósitos ilegais no norte da Itália.

Mas esse é um problema global, e pode haver todo um modelo de negócios por trás. Quando empresas não certificadas se oferecem para descartar o seu lixo, ele geralmente acaba no ambiente natural mais próximo.

Mas com a vigilância da IA, isso deve ficar mais difícil. A tecnologia é tão boa que pode até distinguir certos tipos de resíduos e as áreas onde eles foram encontrados com uma precisão de quase 90%.