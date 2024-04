ChatGPT vai substituir os professores de aulas digitais em SP?

São Paulo

O governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) adotará o ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial, para desenvolver as aulas digitais destinadas aos professores das escolas estaduais de São Paulo.

Anteriormente, as aulas eram elaboradas por professores curriculistas.

Com a nova abordagem, esses educadores ficarão responsáveis por "avaliar as aulas produzidas pela inteligência artificial e fazer os ajustes necessários para garantir que estejam alinhadas com os padrões pedagógicos".



Para falar mais sobre essa tecnologia, a apresentadora Isabella Faria recebe a repórter Isabela Palhares, no Como É que É? desta quinta-feira (18).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.