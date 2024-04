Vídeo: Smartphones e redes sociais impactam negativamente saúde mental da geração Z

Deutsche Welle

A Geração Z é a geração ansiosa? Os jovens de todo o mundo sofrem agora com muito mais ansiedade e depressão do que as gerações anteriores.

E as razões para isso podem ser os smartphones e as redes sociais: 27% dos membros da Geração Z relataram que a tecnologia e as redes sociais têm um impacto negativo na sua saúde.

O psicólogo americano Jonathan Haidt aponta que a Geração Z é a primeira geração a crescer com smartphones no bolso. Eles distraem e isolam os jovens dos seus ambientes. E como a Geração Z foi julgada nas redes sociais desde tenra idade, isso se tornou normal.

O impacto é particularmente perceptível nas adolescentes. Haidt tem quatro ideias para resolver este problema: nenhum smartphone antes dos 14 anos, nenhuma mídia social antes dos 16 anos, não permitir telefones nas escolas e mais brincadeiras não supervisionadas e independência infantil. Você acha que essas sugestões ajudariam?