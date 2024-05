Ayrton Senna: por que sua morte ainda comove o Brasil?

São Paulo

Há 30 anos, o piloto Ayrton Senna morreu após um trágico acidente na Itália durante uma corrida de Fórmula 1.

Em uma entrevista à revista Playboy em agosto de 1990, Senna revelou um detalhe surpreendente: seu envolvimento com Katherine Valentin, esposa de seu rival nas pistas, Nelson Piquet.

Essa revelação ocorreu em um momento carregado de emoção durante a entrevista, quando Senna foi confrontado sobre os ataques de Piquet, insinuando que ele era homossexual.

"Foi uma campanha altamente destrutiva. Não me anularam na pista, quiseram me derrotar pelo lado pessoal. Falharam mais uma vez", disse o piloto à jornalista Mônica Bergamo, hoje colunista da Folha e então repórter da Playboy.

Para conversar sobre o ídolo brasileiro, a apresentadora Isabella Faria recebe a colunista Mônica Bergamo no Como É que É? desta terça-feira (7).

