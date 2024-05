Quais as consequências econômicas das chuvas no RS?

São Paulo

A preocupação cresce nos setores da economia do Rio Grande do Sul devido à devastação causada pelas enxurradas da última semana na infraestrutura local.

Deslizamentos de terra, a queda de pontes e o bloqueio de estradas interromperam diversas rotas de transporte de mercadorias, causando paralisação.

A incerteza paira sobre o tempo e os recursos necessários para a reconstrução, uma vez que as inundações continuam afetando os municípios gaúchos.

