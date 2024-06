São Paulo

O Projeto de Lei 1904, que teve a urgência aprovada na quarta-feira (13) na Câmara dos Deputados, quer colocar um teto de 22 semanas na realização de qualquer procedimento de aborto em casos de estupro no Brasil.

Caso o PL seja aprovado, uma mulher que carregar uma gestação resultante de estupro e realizar o aborto após a 22ª semana, é possível que tenha uma pena maior que a de seu estuprador.

A ideia é equiparar a punição à de homicídio simples, que pode chegar a 20 anos. A pena valeria tanto para grávidas, quanto para quem realiza o procedimento.

Para explicar o que pode acontecer caso o PL antiaborto seja aprovado, a apresentadora Priscila Camazano recebe a editora Victoria Damasceno, no Como É que É? desta segunda-feira (17).

