São Paulo

O combate à desinformação realizado pela Folha ganhou força com o lançamento do projeto Checamos. O objetivo é verificar conteúdos potencialmente falsos que estão viralizando nas redes sociais e aplicativos de mensagem para levar a informação correta ao leitor.

O projeto surge em meio ao crescimento do uso da inteligência artificial, que potencializa a criação de publicações falsas, e em ano eleitoral, onde mentiras proliferam para atacar candidatos de todos os lados e desacreditar o sistema eleitoral brasileiro.

As verificações do projeto estão abrigadas na seção Folha Informações, onde são publicadas as checagens feitas pelo jornal.

Se você receber um conteúdo sobre o qual fique em dúvida, pode enviá-lo para que seja verificado pelo WhatsApp 11 99581-6340 ou pelo email folha.informacoes@grupofolha.com.br.

Para explicar como a Folha checa se uma notícia é falsa, a apresentadora Priscila Camazano recebe Luisa Alcantara e Silva, editora do Folha Informações, no Como É que É? desta quinta-feira (13).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.