São Paulo

Indivíduos, comércios e indústrias produzem no mundo anualmente mais de 2,1 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU), composto por tudo aquilo que se costuma chamar de lixo: restos de alimentos, papelão, plástico, vidro, metais, tecidos, isopor e outros materiais.

No Brasil, a maior parte desses resíduos são enterrados, mas um terço dos quase 80 milhões de toneladas de resíduos produzidos anualmente por aqui vão parar em lixões a céu aberto e na natureza.

Apenas 4% dos materiais passíveis de reciclagem são efetivamente reciclados no país.

Para explicar o que se pode fazer para diminuir a quantidade de lixo produzido, a apresentadora Priscila Camazano recebe a repórter especial Fernanda Mena no Como É que É? desta sexta-feira (14).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.