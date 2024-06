5 maneiras de reduzir a sua produção de resíduos; veja vídeo

São Paulo

Cada brasileiro produz, em média, um quilo de resíduos sólidos todos os dias. São 380 quilos por pessoa por ano, totalizando 77 milhões de toneladas no país, o que é o suficiente para lotar quase 2 quase mil estádios do Maracanã de resíduos!

Um terço de tudo isso tem destinação inadequada, ou seja, vai parar onde não deveria, sem controle, em lixões localizados em áreas de proteção ambiental, em rios e no mar.

Estamos produzindo mais lixo do que a gente tem sido capaz administrar. E a poluição que isso gera é tóxica para o meio ambiente, provoca doenças e é responsável por cerca de 30% das emissões de gases de efeito estufa, o que faz dessa crise do lixo um motor de uma crise mais conhecida: a crise do clima.

Na vida prática, dá para tomar algumas decisões para reduzir os resíduos que você produz, reutilizar aqueles que foram inevitáveis e reciclar tudo o que for possível.

Dica 1: Evite sacolas plásticas e saquinhos de uso único.

Os brasileiros usam mais de 12 bilhões de sacolas plásticas por ano. Você pode substituí-las por qualquer outra sacola não descartável, que você enrola e leva na bolsa ou na mochila. Também pode reutilizar a mesma sacola plástica nas compras seguintes.

Dica 2: Prefira comprar frutas, verduras e legumes inteiros

Quando você os compra já cortados e porcionados, leva junto para casa bandejas de isopor e filme plástico que nem sempre são reciclados.

Dica 3: Reutilize garrafa de água ou tenha uma para chamar de sua

Garrafas plásticas estão entre os cinco resíduos mais encontrados nos mares em todo o mundo. Na água, elas se desintegram em microplásticos ou nanopláticos, que já foram encontrados no sangue, no coração e até no cérebro humano.

Dica 4: Prefira serviços de delivery com embalagens de papelão e recuse talheres, pratos e sachês

O uso e o descarte de plásticos de uso único descartáveis tem aumentado exponencialmente no mundo todo. Sim, eles são convenientes, Mas são feitos a partir de combustíveis fósseis e muita água, para depois serem usados só por alguns minutos e jogados fora.

Dica 5: Separe os resíduos orgânicos da sua casa

Utilize-os para fazer compostagem e produzir fertilizante natural. Você pode improvisar uma composteira em casa, comprar as que existem prontas no mercado, com manual de instruções e tudo, ou procurar composteiras colaborativas que existem em bairros de várias cidades.