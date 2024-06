Vídeo: É falsa imagem viral que sugere que o nível do mar não está subindo

Deutsche Welle

Uma imagem viral sugere que o nível do mar não está subindo, mas ela é falsa. A ilusão é criada com fotos do Rio de Janeiro em três datas diferentes. E numa olhada rápida fica mesmo parecendo que o mar, em vez de avançar, recuou aos pés do Pão de Açúcar e do Morro da Urca. Um truque para atrair atenção com cenas descontextualizadas, que negam as mudanças climáticas. Como já foi feito com a Estátua da Liberdade em Nova York.

O problema do uso de fotos assim para questionar um desafio climático é que elas são insuficientes. Não fica clara a influência de diversos elementos. Por exemplo, as marés. No caso do Rio, há ainda um outro detalhe. As áreas construídas que justificariam a estabilidade do mar são, na verdade, resultado de um aterro. Foi o que contou à DW (Deutsche Welle) o Eduardo Siegle, professor de dinâmica litorânea na Universidade de São Paulo. Ele disse: "É um processo artificial em que, no início do século 20, ergueram um muro marítimo e o encheram de areia e pedras, para então construir o bairro da Urca em cima."

O nível médio global do mar subiu de 21 a 24 centímetros desde 1880. Também houve elevação na área ao redor do Pão de Açúcar. E o fenômeno é visto por especialistas e organizações internacionais como um sério desafio de adaptação às mudanças climáticas.

A reportagem da DW não conseguiu checar se as fotos do Rio são de 1880, 1910 e 2020 respectivamente. A colagem viralizou em diferentes plataformas de mídia social e foi compartilhada em ao menos oito idiomas.