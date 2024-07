Como foi o dia olímpico em Paris?

São Paulo

Paris deu início aos Jogos de 2024 em grande estilo. Depois da ambiciosa abertura da competição, que aconteceu debaixo de forte chuva com barcos de mais de duas centenas de delegações desfilando no rio Sena e passando por cartões-postais da capital da França, as disputas começaram oficialmente.



Priscila Camazano recebe nesta segunda-feira (29) o colunista de esportes, Sandro Macedo, que fala direto de Paris com um resumo do que rolou no dia olímpico e os destaques da programação do dia seguinte.



Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.