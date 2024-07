São Paulo

Decidir onde jantar, beber um drinque ou tomar café da manhã ficará mais fácil com o lançamento do especial O Melhor de São Paulo Gastronomia - Restaurantes, Bares & Cozinha 2024, neste sábado (27). O anuário elege os melhores endereços para comer bem na capital paulista.

Ao todo são 44 categorias elencadas na premiação. Os vencedores foram escolhidos depois de compiladas as indicações feitas por um júri composto por 43 jornalistas e produtores de conteúdo especializados em gastronomia. Outra parte da premiação é alimentada pela opinião dos paulistanos, por meio de pesquisa Datafolha.

Para falar como escolher os melhores endereços para comer e beber em SP, a apresentadora Priscila Camazano recebe Marília Miragaia, editora de Comida e do Guia Folha, no Como É que É? desta sexta-feira (26).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.