Novo oficializa candidatura da economista Maria Helena à Prefeitura de São Paulo

São Paulo

A convenção do partido Novo oficializou neste domingo (21), por aclamação, o nome da pré-candidata Marina Helena para a Prefeitura de São Paulo. Ela terá como vice o Coronel Priel.

A pré-candidata marcou 5% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha, divulgada em 8 de julho. O levantamento registrou empate técnico entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 24%, apoiado por Jair Bolsonaro, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 23%, que tem o apoio do presidente Lula (PT).

A economista Marina Helena, pré-candidata do Novo à Prefeitura de SP - Marlene Bergamo/Folhapress/Marlene Bergamo - 30.out.23/Folhapress

Economista, Marina Helena foi diretora de Desestatização do Ministério da Economia, sob o comando de Paulo Guedes, durante o governo Jair Bolsonaro e CEO do Instituto Millenium, além de fazer carreira no setor bancário.

A candidatura pode ganhar espaço nos debates caso confirmada a filiação do deputado Ricardo Salles ao Novo. Ele foi liberado pelo PL e pode elevar o número de parlamentares da legenda para cinco, patamar mínimo previsto em lei para que as emissoras de TV e rádio convidem os candidatos.

Em entrevista à Folha, ela defendeu armar os agentes de trânsito da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e financiar a defesa de médicos que indicarem internação compulsória na cracolândia.

Além da chapa para a prefeitura, o partido lançou 56 nomes de todas as regiões de São Paulo para tentar ampliar a presença no legislativo municipal.

Essa é a terceira campanha de Maria Helena. Em 2022, ela foi candidata a deputada federal, terminando como suplente. Em 2020, era vice na chapa de Felipe Sabará, que foi expulso da legenda durante a campanha, o que a fez renunciar ao pleito.

A pré-candidata acionou a Justiça Eleitoral para excluir dados pessoais e de patrimônio –que chegou a R$ 8,67 milhões em 2022– da plataforma DivulgaCand, que busca dar transparência às informações dos candidatos.