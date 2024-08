'A Geração Ansiosa', de Jonathan Haidt, mostra dano das redes sociais; veja vídeo

São Paulo

Talvez você já tenha ouvido falar do livro "A Geração Ansiosa", de Jonathan Haidt, que já movimentava basante o debate no Brasil mesmo antes de ser publicado pela Companhia das Letras, com tradução da Lígia Azevedo.

Na obra, Haidt discute uma das principais preocupações contemporâneas: quais são os efeitos de uma vida passada dentro de redes sociais e aplicativos de celular na nossa sociabilidade.

O autor se atenta sobretudo ao efeito alarmante disso nas crianças e adolescentes, que foram criados num ambiente em que podem ter contas no Instagram antes mesmo de sua completa formação cognitiva.

O livro é o assunto da semana no Painel das Letras, série semanal produzida pela TV Folha e apresentada pelo colunista e editor Walter Porto, que indica livros de ficção e não ficção que acabaram de ser lançados.

