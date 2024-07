'As Árvores' é sátira violenta sobre as relações raciais nos Estados Unidos; veja vídeo

São Paulo

Pessoas brancas aparecem degoladas com arame farpado em cenas que chocam uma cidadezinha no sul dos Estados Unidos. O principal suspeito é um homem negro que sempre aparece na cena do crime, com os genitais dos mortos na mão. Só tem um problema: ele também está morto.

É bem difícil não ficar amarrado nessa história criada por um dos grandes escritores do momento: Percival Everett, o autor do livro que deu origem ao filme "Ficção Americana", que nunca tinha sido editado no Brasil.

Agora, ele sai pela Todavia com o novo "As Árvores", que tem tradução do André Czarnobai.

O livro é o assunto da semana no Painel das Letras, série semanal produzida pela TV Folha e apresentada pelo colunista e editor Walter Porto, que indica livros de ficção e não ficção que acabaram de ser lançados.

