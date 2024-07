Conheça 'O Colibri', romance premiado sobre gerações de uma família italiana; vídeo

São Paulo

Costumamos pensar em uma vida de sucesso como aquela em que há grandes avanços e conquistas. Mas quanto mérito e quanta resiliência precisa para cultivar uma vida absolutamente normal?

É uma das perguntas do romance "O Colibri", publicado pela Autêntica Contemporânea com tradução da Karina Jannini. Com esse livro, Sandro Veronesi venceu pela segunda vez o prêmio Strega, reconhecimento literário mais importante da Itália.

"O Colibri" cobre várias gerações da família Carrera, situando seu autor entre um de tantos italianos mestres em investigar relações familiares, de Natalia Ginzburg a Domenico Starnone.

O livro é o assunto da semana no Painel das Letras, série semanal produzida pela TV Folha e apresentada pelo colunista e editor Walter Porto, que indica livros de ficção e não ficção que acabaram de ser lançados.

