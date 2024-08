Podcast discute efeito eleitoral da saída do X de Elon Musk do Brasil

São Paulo

No último sábado (17), a conta institucional do X (antigo Twitter) anunciou o fechamento de seu escritório no Brasil, como parte de uma ofensiva do empresário Elon Musk contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

O caso estourou em abril, com a divulgação dos "Twitter Files Brazil", emails de funcionários da rede reclamando de decisões da Justiça no âmbito de investigações sobre desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Neste mês, Moraes determinou que a plataforma bloqueasse sete contas na rede social e disse que o X poderia responder criminalmente caso os perfis seguissem ativos.

A plataforma continua funcionando para os usuários brasileiros, mas advogados avaliam que, sem a representação formal, pode ficar mais difícil notificar a empresa e garantir o cumprimento de medidas judiciais e eventuais sanções. Tudo isso às vésperas da eleição municipal, num momento em que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tenta coordenar esforços contra a desinformação online.

O episódio desta terça-feira (20) do Café da Manhã discute o que muda com a saída do X do Brasil. O advogado Caio Vieira Machado, especialista em desinformação e pesquisador associado das universidades Harvard e Oxford, explica como esse movimento pode impactar as eleições municipais e analisa em que medida a postura de Elon Musk faz parte da estratégia de negócios da plataforma hoje.

